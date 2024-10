Panorama.it - Tendenze autunno 2024: torna l’estetica boudoir

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ciò che un tempo veniva celato dietro strati e strati di vestiti, oggi diventa la base su cui costruire un intero outfit. Dopo aver conquistato lo scorsocon sottovesti e corsetti sensuali,ta anche questa stagione come protagonista. Da Gucci a Valentino, da Nº21 a Blumarine, sono numerose la maison che sulle passerelle continuano ad abbattere tabù e pregiudizi, perché la sensualità non è un misfatto e ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità nel modo che preferisce. Nonostante l’arrivo della fredda stagione ci suggerisce di indossare abiti caldi e coprenti, nulla vieta di osare con sensuali sottovesti trasparenti e intimo in pizzo da sfoggiare per una serata speciale, o semplicemente per sentirsi attraenti. Parola chiave? Pizzo nero, meglio se floreale.