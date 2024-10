Thesocialpost.it - Suicida a 14 anni per colpa dell’intelligenza artificiale: la tragica storia che fa scattare l’allarme

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ragazzo di 14si èto perché – come denunciato dalla madre – “innamorato” di un bot. “Si è tolto la vita” per questo. Siamo a Orlando, in Florida, ma potremmo essere ovunque, perché questo è ormai il presente, questo sarà il futuro. La madre di Sewell Setzer, questo il nome del ragazzo che si è tolto la vita, sta ora portando in tribunale Character.Ai, l’app che consente di interagire con personaggi creati con l’intelligenza. Il bot lo aveva chiamato Daenerys Targaryen, come la regina della serie tv “Il trono di spade”. “Mi mancherai sorellina”, le aveva scritto il ragazzo prima di togliersi la vita: “Mi mancherai anche tu, dolce fratello”, aveva replicato il bot. Prima di morire Sewell aveva passato mesi a dialogare con Daenerys.