Sparatoria tra minorenni a Napoli, ucciso un 15enne (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Un conflitto con armi da fuoco tra ragazzi minorenni. Una Sparatoria, preceduta da un inseguimento. È il contesto in cui è stato ucciso un quindicenne questa mattina tra l'1.30 e le 2 a Napoli, secondo la pista più accreditata che emerge dalle indagini della polizia. Sono stati esplosi almeno dieci colpi e un proiettile ha raggiunto Emanuele Tufano, 15 anni. Uno solo, alle spalle. Tufano probabilmente stava scappando, ma è morto. Con lui, forse su un unico scooter, due amici. Uno di 17 anni, ferito a un braccio, e uno di 14 anni, con escoriazioni al viso, forse per una caduta. Più passano le ore più gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli ricostruiscono quanto accaduto nelle prime ore del mattino nel centro storico del capoluogo campano. Agi.it - Sparatoria tra minorenni a Napoli, ucciso un 15enne Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Un conflitto con armi da fuoco tra ragazzi. Una, preceduta da un inseguimento. È il contesto in cui è statoun quindicenne questa mattina tra l'1.30 e le 2 a, secondo la pista più accreditata che emerge dalle indagini della polizia. Sono stati esplosi almeno dieci colpi e un proiettile ha raggiunto Emanuele Tufano, 15 anni. Uno solo, alle spalle. Tufano probabilmente stava scappando, ma è morto. Con lui, forse su un unico scooter, due amici. Uno di 17 anni, ferito a un braccio, e uno di 14 anni, con escoriazioni al viso, forse per una caduta. Più passano le ore più gli investigatori della Squadra Mobile diricostruiscono quanto accaduto nelle prime ore del mattino nel centro storico del capoluogo campano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - sparatoria in centro nella notte : muore ragazzo di 15 anni - altri due minorenni feriti - Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero dodici i colpi d’arma da fuoco sparati. LEGGI ANCHE: Traffico di droga a Napoli, sedicenne uccide l’amico di infanzia . Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che posto sotto sequestro le telecamere di videosorveglianza della zona. La vittima abitava nel rione Sanità ed era incensurato. (Tpi.it)

Sparatoria a Napoli - morto un 15enne incensurato : feriti altri due minorenni - le immagini dopo l'omicidio - Un 15enne incensurato è morto in una sparatoria a Napoli; ci sono anche tre feriti: due ragazzini di 14 e 17 anni e un 27enne. (Notizie.virgilio.it)

Sparatoria a Napoli in corso Umberto - morto un 15enne incensurato : due minorenni feriti ricoverati in ospedale - Non è chiaro se il 15enne rimasto ucciso nella sparatoria avvenuta a Napoli fosse il bersaglio del raid o se sia rimasto coinvolto per caso: feriti altri due minorenni. (Notizie.virgilio.it)