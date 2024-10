Sparatoria a Napoli, morto un 15enne incensurato: feriti altri due minorenni, le immagini dopo l'omicidio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 15enne incensurato è morto in una Sparatoria a Napoli; ci sono anche tre feriti: due ragazzini di 14 e 17 anni e un 27enne Notizie.virgilio.it - Sparatoria a Napoli, morto un 15enne incensurato: feriti altri due minorenni, le immagini dopo l'omicidio Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unin una; ci sono anche tre: due ragazzini di 14 e 17 anni e un 27enne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sparatoria a Napoli - ucciso un quindicenne. Feriti altri due ragazzi di 14 e 17 anni - Un 15enne napoletano è stato ferito a morte, freddato da colpi d'arma da fuoco, a corso Umberto. Nella sparatoria sono stati coinvolti altri due ragazzi,... (Ilmessaggero.it)

Napoli - sparatoria in Corso Umberto I nella notte - ucciso 15enne - feriti due ragazzi di 14 e 17 anni - VIDEO - Omicidio a Napoli di un ragazzo di 15 anni tra Corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, indagini affidate alla Squadra Mobile di Napoli, tra le prime ipotesi c'è quella di un agguato Nuova sparatoria a Napoli tra Corso Umberto I e via Carminiello al Mercato, un 15enne è stato ucciso con . (Ilgiornaleditalia.it)

Quindicenne ucciso in una sparatoria nel centro di Napoli. Ruotolo (Pd) scrive che è colpa del governo - E invece di prevenire il governo risolve con il carcere. Si muore e si uccide ormai da giovanissimi. . Al Cto sono stati ricoverati i due giovani, probabilmente coinvolti nella stessa sparatoria. Nelle telecamere di videosorveglianza, forse, la chiave del delitto. Feriti due minorenni Ci sono dunque altri due minorenni feriti nel corso della folle notte di fuoco al centro di Napoli. (Secoloditalia.it)