Sorpreso ubriaco in moto, prima offre soldi ai Carabinieri poi gli orina sull'auto di servizio (Di giovedì 24 ottobre 2024) I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno arrestato un 40enne con le accuse di resistenza, oltraggio e istigazione alla corruzione. E' stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.I fatti risalgono Pisatoday.it - Sorpreso ubriaco in moto, prima offre soldi ai Carabinieri poi gli orina sull'auto di servizio Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Idella Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno arrestato un 40enne con le accuse di resistenza, oltraggio e istigazione alla corruzione. E' stato anche denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.I fatti risalgono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Choc in via Verdi - nigeriano si denuda e aggredisce i carabinieri : arrestato - Prima ha brandito una bottiglia di vetro contro un rivale, poi ha minacciato di morte i carabinieri e ha preso a testate le auto e le saracinesche dei negozi. All'arrivo dell'ambulanza si è denudato completamente ed ha iniziato ad aggredire, con calci e pugni, i militari. Notte di follia per... (Parmatoday.it)

Arrestato un cinquantenne a Sabaudia per violenza sessuale e atti persecutori : l’indagine dei carabinieri - È evidente che la lotta contro la violenza di genere necessita della sinergia tra le forze dell’ordine, le istituzioni e la società civile, per creare un ambiente sicuro e prevenire questo tipo di crimine. L’Arma dei Carabinieri ha ribadito il proprio impegno nel contrastare questi fenomeni, enfatizzando l’importanza di un lavoro condiviso. (Gaeta.it)

Dalla Svizzera per rintracciare l'ex compagna e i figli : arrestato dai carabinieri - Dalla Svizzera all'Ossola per rintracciare l'ex compagna e i figli, ai quali non avrebbe dovuto avvicinarsi. L'uomo, un 36enne, è stato arrestato dai carabinieri. É successo ieri, martedì 22 ottobre, a Domodossola, dove il 36enne è stato fermato dagli agenti della polizia locale, intervenuti... (Novaratoday.it)