Sinner | In questa stagione ho vinto tante partite con la forza mentale

Sky ha rilasciato alcune anticipazioni della seconda parte del documentario "Jannik oltre il tennis, Sinner si racconta". Una lunga intervista in cui il numero uno del tennis mondiale racconta un anno di primato e le difficoltà dopo il caso Clostebol. Sinner: «Un momento difficile non giocare le Olimpiadi» «Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli. Sono riuscito a capire tante cose in questa stagione e ho vinto tante partite con la forza mentale. Ero in una situazione molto difficile e delicata prima dello US Open, per i mesi precedenti, dove ho fatto fatica a comprendere quello che stava succedendo. Però a un certo punto mi sono detto: "No Jannik, alla fine è tutto abbastanza irrilevante, perché questo sport ti può dare soddisfazioni e ti può buttare giù anche moralmente, però alla fine io sto bene"».

