Spazionapoli.it - Simeone al posto di Lukaku? Il rendimento da titolare preoccupa: un dato fa riflettere Conte

(Di giovedì 24 ottobre 2024)potrebbe giocarealdi, ma il suoquando scende in campo dal primo minuto faLa sfida contro il Lecce si avvicina ed Antoniostarebbe valutando una rivoluzione in attacco. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il tecnico del Napoli sta vagliando la possibilità di far giocare dal primo minuto David Neres e Ngonge aldi Politano e Kvaratskhelia, ma anche Giovannistarebbe acquisendo terreno suin queste ore. Il tecnico degli azzurri parlerà oggi in conferenza e potrà chiarire i dubbi che si sono creati in queste ore e che ci accompagneranno fino al fischio d’inizio fissato per sabato alle 15.