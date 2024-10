Ruba il cellulare al compagno di stanza in ospedale: denunciato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 31enne polacco è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto dai Carabinieri della Stazione di Deruta per il furto di telefono cellulare in ospedale ad Assisi.L’uomo era agli arresti domiciliari presso il nosocomio di Assisi ed è stato trasferito presso l'ospedale di Pantalla Perugiatoday.it - Ruba il cellulare al compagno di stanza in ospedale: denunciato Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un 31enne polacco è statoalla Procura della Repubblica di Spoleto dai Carabinieri della Stazione di Deruta per il furto di telefonoinad Assisi.L’uomo era agli arresti domiciliari presso il nosocomio di Assisi ed è stato trasferito presso l'di Pantalla

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perde il cellulare e sfonda la porta dell’Ospedale Pascale per disperazione : denunciato soccorritore - Un 31enne soccorritore che lavora per una ditta di trasporti sanitari è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento.Continua a leggere . (Fanpage.it)