Roma non brillante, ma contava vincere: Juric evita la trappola Dinamo Kiev (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Roma fatica più del dovuto contro una Dinamo Kiev sicuramente ben schierata ma non irresistibile e alla fine la vittoria è di rigore proprio grazie a un ucraino come Artem Dovbyk. contava vincere e la vittoria arriva al termine di una partita tutto fuorché brillante, i tre punti sono una grande boccata d’aria perché la classifica, dopo il clamoroso scivolone a Elfsborg e il pareggio con l’Athletic Bilbao posizionava nelle retrovie la squadra di Juric, che peraltro ha dovuto anche mettere fine a una serie di tre partite di fila senza vittorie contando tutte le competizioni. C’è il ritorno ai tre punti della Roma, spazzati via per il momento alcuni malumori e l’ambiente respira. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lafatica più del dovuto contro unasicuramente ben schierata ma non irresistibile e alla fine la vittoria è di rigore proprio grazie a un ucraino come Artem Dovbyk.e la vittoria arriva al termine di una partita tutto fuorché, i tre punti sono una grande boccata d’aria perché la classifica, dopo il clamoroso scivolone a Elfsborg e il pareggio con l’Athletic Bilbao posizionava nelle retrovie la squadra di, che peraltro ha dovuto anche mettere fine a una serie di tre partite di fila senza vittorie contando tutte le competizioni. C’è il ritorno ai tre punti della, spazzati via per il momento alcuni malumori e l’ambiente respira.

