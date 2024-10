Re Carlo III alle Samoa, svela una targa in suo onore con una collana tradizionale al collo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il re britannico Carlo III ha visitato giovedì il villaggio di Moata’a alle isole Samoa. Scortato dagli abitanti del luogo, il Re ha svelato una targa in suo onore e ha posato per delle foto. Re Carlo si trova alle Samoa in vista del vertice biennale dei 56 leader dei Paesi del Commonwealth. Il vertice viene ospitato per la prima volta in una nazione insulare del Pacifico. Lapresse.it - Re Carlo III alle Samoa, svela una targa in suo onore con una collana tradizionale al collo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il re britannicoIII ha visitato giovedì il villaggio di Moata’aisole. Scortato dagli abitanti del luogo, il Re hato unain suoe ha posato per delle foto. Resi trovain vista del vertice biennale dei 56 leader dei Paesi del Commonwealth. Il vertice viene ospitato per la prima volta in una nazione insulare del Pacifico.

Re Carlo a Samoa - Camilla in rosa confetto sembra in pigiama - Entrambi simboli di regalità, donano molto alla Regina consorte che ha la carnagione e i capelli chiari. Il look è firmato Anna Valentine. Ma ci pensa la Regina consorte a commettere uno scivolone, anche se si tratta solo di stile. Per fortuna, però, il peggio sembra essere passato. Fonte: Getty ImagesCarlo e Camilla stanchi all’arrivo a Samoa Re Carlo, l’onorificenza speciale A proposito di Carlo, finalmente il Re riceve un’onorificenza speciale, segno del riconoscimento del suo ruolo di Monarca. (Dilei.it)

Gb : re Carlo arrivato a Samoa - presiederà riunione Commonwealth - . Il tweet conteneva alcune parole in samoano che possono essere tradotte come "non vedo l'ora di incontrare il popolo samoano". Nel corso del meeting si parlerà anche del cambiamento climatico, un argomento che sta molto a cuore al re, ma riguarda molto da vicino Samoa - piccolo paese nella parte centro-meridionale dell'Oceano Pacifico composto da un arcipelago di nove isole - molto vulnerabile all'innalzamento dei livelli del mare. (Liberoquotidiano.it)