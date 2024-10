Questo accessorio rende lo smartphone simile a un e-reader (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bookcase di Astropad è una particolare custodia con un attacco magnetico che rende lo smartphone per certi versi simile a un e-reader. L'articolo Questo accessorio rende lo smartphone simile a un e-reader proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Questo accessorio rende lo smartphone simile a un e-reader Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bookcase di Astropad è una particolare custodia con un attacco magnetico cheloper certi versia un e-. L'articololoa un e-proviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Collo e décolleté : come prendersi cura delle rughe da smartphone - Forse anche per mantenere un velo di mistero. Lift Integral Collo & Décolleté di Lierac (foto: Courtesy Press Office) Lierac ha, invece, ampliato la sua linea Lift Integral con una nuova crema Collo & Décolleté che rafforza la struttura della pelle agendo sui suoi elementi essenziali (collagene, elastina, acido ialuronico), ma anche sulle glicoproteine che li collegano e ne assicurano la corretta funzionalita?. (Amica.it)

IT-Wallet : il portafoglio digitale degli italiani prende forma : dal 23 ottobre patente e tessera sanitaria entrano nello smartphone - A partire dal 4 dicembre, dopo una fase di sperimentazione iniziale con 50. L'Italia fa un passo avanti verso la digitalizzazione con IT-Wallet, il portafoglio digitale che promette di semplificare la vita dei cittadini. 000 utenti, IT-Wallet sarà accessibile a tutti gli italiani tramite l'app IO, già utilizzata per il Green Pass durante la pandemia. (Orizzontescuola.it)

Schiavi dello smartphone. Come riprendere l’abitudine di leggere - Scoprire il momento e il luogo migliori per leggere Per Daisy Buchanan, conduttrice del podcast “You’re Booked”, il momento migliore è la mattina presto: "Quando mi sveglio, la mia mente è piena di pensieri e ansie. " 5. Se faccio lo sforzo di prendere un libro per primo, e non il telefono, la lettura fornisce alla mia mente l'informazione che cerca, rallentandola e dandole qualcosa su cui concentrarsi. (Quotidiano.net)