Progetto di restauro della fontana di piazza Vittorio Veneto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continuano le attività di recupero della facciata della pieve di Santa Maria Assunta a Villa Basilica. Dopo l’ok da parte del Ministero della Cultura con il quale sono stati assegnati 280mila euro - da spendere in tre anni - al Comune di Villa Basilica per il restauro della facciata della chiesa del capoluogo, condotto con il coordinamento della Soprintendenza di Lucca, l’amministrazione villese ha presentato all’Autorità Idrica Toscana il Progetto per la manutenzione della fontana pubblica in piazza Vittorio Veneto. Si tratta di un lavoro da circa 29 mila euro che, se finanziato, contribuirà a recuperare un altro importante elemento storico-architettonico del territorio. “La fontana – spiega il sindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini – è l’antico fonte battesimale che un tempo era posizionato all’interno della chiesa. Lanazione.it - Progetto di restauro della fontana di piazza Vittorio Veneto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continuano le attività di recuperofacciatapieve di Santa Maria Assunta a Villa Basilica. Dopo l’ok da parte del MinisteroCultura con il quale sono stati assegnati 280mila euro - da spendere in tre anni - al Comune di Villa Basilica per ilfacciatachiesa del capoluogo, condotto con il coordinamentoSoprintendenza di Lucca, l’amministrazione villese ha presentato all’Autorità Idrica Toscana ilper la manutenzionepubblica in. Si tratta di un lavoro da circa 29 mila euro che, se finanziato, contribuirà a recuperare un altro importante elemento storico-architettonico del territorio. “La– spiega il sindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini – è l’antico fonte battesimale che un tempo era posizionato all’internochiesa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prevenzione dei disturbi alimentari - una panchina lilla al parco Villa De Riseis : il progetto del Kiwanis - Domenica 20 ottobre 2024, alle ore 11,00, al parco Villa De Riseis di Pescara, si terrà l’inaugurazione di una panchina lilla, simbolo dell’impegno per la prevenzione dei disturbi alimentari. L’iniziativa, promossa dal Kiwanis Club Pescara nell’ambito dei service distrettuali, mira a... (Ilpescara.it)

A villa Maurogordato il progetto “Falling Up – Fallire non è un reato” - Fallire non è un reato: due giorni di arte e performance a Villa Maurogordato Il progetto “Falling Up – Fallire non è un reato” nasce per offrire uno spunto di riflessione e una piattaforma di ... (livornopress.it)

Rinascita di Villa Vittoria. San Marcello festeggia - Dopo 15 anni di lavori e importanti investimenti la struttura torna ai suoi fasti. Il primo cittadino: la ristrutturazione arricchirà l’esperienza di residenti e turisti. (lanazione.it)

Chef e produttori piacentini alla decima edizione di “Centomani di questa Terra” - Cambia il tradizionale periodo di svolgimento, dalla primavera si passa all’autunno, ma non la rilevanza dell’appuntamento, che come di consueto radunerà ... (piacenzasera.it)