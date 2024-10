Omicidio Francesca Deidda, le piante acquistate dal marito per nascondere il corpo: “Indizio pesante” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Igor Sollai, 43 anni, accusato di aver ucciso la moglie, Francesca Deidda, avrebbe acquistato con la sua carta di credito delle piante trovate sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere. A Fanpage.it parla Gianfranco Piscitelli, legale del fratello della 42enne: "Quando è stato ritrovato il corpo, ero sul posto anche io. Abbiamo notato subito quelle piante". Fanpage.it - Omicidio Francesca Deidda, le piante acquistate dal marito per nascondere il corpo: “Indizio pesante” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Igor Sollai, 43 anni, accusato di aver ucciso la moglie,, avrebbe acquistato con la sua carta di credito delletrovate sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere. A Fanpage.it parla Gianfranco Piscitelli, legale del fratello della 42enne: "Quando è stato ritrovato il, ero sul posto anche io. Abbiamo notato subito quelle".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio Francesca Deidda - due piante inchiodano Igor Sollai : “Comprate per nascondere il corpo” - Ma gli elementi a carico di Sollai secondo gli inquirenti sono chiari: subito dopo l’omicidio, il camionista che potrebbe essere sottoposto a giudizio immediato, si sarebbe impossessato del telefonino di Francesca per continuare a mandare messaggi a parenti e amici, rassicurandoli sulle sue buone condizioni e comunicando la decisione di allontanarsi da casa per qualche tempo. (Thesocialpost.it)

Svolta nel caso della morte di Francesca Deidda: poco fa emersa una clamorosa scoperta - Nel luogo dove si trovavano le piante è stato rinvenuto il borsone con il corpo della povera Francesca Deidda. (bigodino.it)

Omicidio di Francesca Deidda, due piante inchiodano Igor Sollai - Svolta nelle indagini sul femminicidio di Francesca Deidda, con l'ex marito Igor Sollai ormai inchiodato da una prova che sembra essere schiacciante ... (cagliaripad.it)

Francesca Deidda uccisa, la prova nascosta nei vasi vicino al borsone col cadavere: dal codice a barre al pagamento - Proseguono gli accertamenti e le indagini sull'omicidio di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San ... (leggo.it)