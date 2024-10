Nuovo stadio Inter e Milan, Sala: "Miglioreremo l'edilizia popolare. Aspetto la manifestazione d'interesse" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha approfittato di una conferenza stampa in mattinata per rivolgersi ai residenti della zona di San Siro in Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco dio Beppeha approfittato di una conferenza stampa in mattinata per rivolgersi ai residenti della zona di San Siro in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo stadio a San Siro - accordo tra Inter e Milan con Sala - Giuli e Abodi - pronta manifestazione di interesse - attesa perizia ADE - Secondo quanto è emerso il progetto comporterebbe l'acquisto dell'area da parte delle società , comprensivo dell'impianto, lo sviluppo delle aree circostanti e la rifunzionalizzazione dello stadio Meazza Inter e Milan hanno proposto la realizzazione di un nuovo stadio nell'area San Siro. L'ini . (Ilgiornaleditalia.it)

Inter e Milan da Giuli con Sala - nuovo stadio in area San Siro - Lo comunica Palazzo Marino in un comunicato. . A breve i Club procederanno alla presentazione della manifestazione di interesse utile alla prosecuzione del procedimento. Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva”, si legge nella nota. (Lapresse.it)

Ipotesi nuovo stadio a San Siro accanto al Meazza - il sindaco Sala : “Apprezzamento dai ministri Giuli e Abodi” - Continua a leggere . Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha ricevuto nella mattinata del 22 ottobre il sindaco di Milano Beppe Sala, la soprintendente Emanuela Carpani e le delegazioni di Inter e Milan. Durante l'incontro, al quale ha partecipato anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, è stata presentata l'ipotesi di un secondo stadio a San Siro accanto al 'Meazza'. (Fanpage.it)