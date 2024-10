Norme più elastiche per l’accertamento di lavori conformi: la “doppia conformità” è supera (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con accertamento di conformità si intende la procedura che consente di verificare se si può ottenere la sanatoria edilizia per gli interventi realizzati con variazioni essenziali o che presentano parziali difformità, garantendo che tali lavori siano conformi alle normative urbanistiche ed edilizie. Le Norme che regolano questo fondamentale istituto, grazie alla conversione in legge del decreto Salva Casa, sono diventate più elastiche, consentendo di sanare le difformità parziali e le variazioni essenziali, con una procedura più semplice, andando ad abolire il requisito della “doppia conformità”. Quotidiano.net - Norme più elastiche per l’accertamento di lavori conformi: la “doppia conformità” è supera Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con accertamento dità si intende la procedura che consente di verificare se si può ottenere la sanatoria edilizia per gli interventi realizzati con variazioni essenziali o che presentano parziali difformità, garantendo che talisianoalle normative urbanistiche ed edilizie. Leche regolano questo fondamentale istituto, grazie alla conversione in legge del decreto Salva Casa, sono diventate più, consentendo di sanare le difformità parziali e le variazioni essenziali, con una procedura più semplice, andando ad abolire il requisito della “tà”.

