Napoli-Lecce, rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Quel che chiedo a Khvicha è di continuare a fare quel che sta facendo rimanendo concentrato sulla stagione. Mi auguro che le cose possano essere sistemate e che si possa trovare un accordo tra il club e il calciatore. Ma so anche che nel calcio tutto può succedere. A lui chiedo di onorare la maglia". Lo ha detto Antonio Conte, parlando della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lecce. "Turnover? Non mi piace parlare del discorso turnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Se c'è qualche problema cambierò. Proverò a mettere la migliore formazione da mandare in campo. C'è una partita da disputare contro il Lecce. Bisogna cercare di continuare a fare risultato. Poi è inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora domani per scegliere", ha aggiunto.

Napoli-Lecce - Conte : “Chi ha vinto sa come tornare a vincere. Rinnovo Kvaratskhelia? Spero si sistemi” - Siamo concentrati sulla partita di sabato sapendo che ci saranno delle difficoltà. Lecce? Ci sono i sentimenti e poi la professione. Se ci fosse oggettività, uno sarebbe più ponderato nelle valutazioni. Ci sono anche gli avversari o situazioni esterne che portano poi a trovare difficoltà”, ha aggiunto il tecnico che ha anche affrontato il tema del rinnovo di Kvaratskhelia: “Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. (Sportface.it)

DIRETTA | Napoli-Lecce - Conte : “Kvaratskhelia resti concentrato. Inter-Juventus? Non la guardo.” - C’è una partita da disputare contro il Lecce, c’è da continuare a fare risultato. E dev’essere così per tutto l’ambiente. In vista della nona giornata, il Napoli dovrà ancora fare a meno di Lobotka infortunato – si tenterà di averlo a disposizione contro il Milan per il turno infrasettimanale – ma rientrerà Meret tra i pali. (Calciomercato.it)

Conte verso Napoli-Lecce : “Non mi piace parlare di avvicendamento - per me sono tutti titolari” - 30 – Inizia la conferenza stampa Conte, dobbiamo aspettarci un cambiamento massiccio, moderato o un avvicendamento? “Perché? Non mi piace discutere di questioni di avvicendamento, per me sono tutti titolari; poi ci sono scelte da fare in base a ciò che osservo, magari qualche infortunio che voi non potete conoscere, anche se vedo che riuscite a sapere l’85% di ciò che accade (ride, ndr). (Terzotemponapoli.com)