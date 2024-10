Mister Movie | Liam Neeson: “Concentrato sulla famiglia e sulla tranquillità” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: A 72 anni, Liam Neeson, uno degli attori più amati di Hollywood, sembra aver raggiunto una fase della sua vita in cui gli appuntamenti e la ricerca dell’amore non fanno più parte delle sue priorità. Dopo la tragica scomparsa della moglie Natasha Richardson nel 2009, a causa di un incidente sugli sci, Neeson ha affrontato un lungo percorso di dolore e guarigione. Liam Neeson e l’addio agli appuntamenti: una vita di serenità e riflessione Sebbene abbia avuto una relazione di due anni con Freya St. Johnston, una dirigente delle pubbliche relazioni, Neeson ha chiarito che oggi non è più alla ricerca di una relazione romantica. In una recente intervista con People, l’attore ha dichiarato con semplicità: “No, in una parola. Ho superato tutto questo”. Mistermovie.it - Mister Movie | Liam Neeson: “Concentrato sulla famiglia e sulla tranquillità” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: A 72 anni,, uno degli attori più amati di Hollywood, sembra aver raggiunto una fase della sua vita in cui gli appuntamenti e la ricerca dell’amore non fanno più parte delle sue priorità. Dopo la tragica scomparsa della moglie Natasha Richardson nel 2009, a causa di un incidente sugli sci,ha affrontato un lungo percorso di dolore e guarigione.e l’addio agli appuntamenti: una vita di serenità e riflessione Sebbene abbia avuto una relazione di due anni con Freya St. Johnston, una dirigente delle pubbliche relazioni,ha chiarito che oggi non è più alla ricerca di una relazione romantica. In una recente intervista con People, l’attore ha dichiarato con semplicità: “No, in una parola. Ho superato tutto questo”.

