Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il protocollo sui Migranti tra Roma e Tirana "funzionerà e non consentirò che venga smontato"; la sentenza del L'articolo Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Migranti, Meloni vs giudici: “Non c’è complotto ma menefreghismo di volontà popolare” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il protocollo suitra Roma e Tirana "funzionerà e non consentirò che venga smontato"; la sentenza del L'articolovs: “Non c’èmadi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Meloni fa muro : "Difendiamo il modello Albania". Mattarella firma il decreto - La sua affermazione "è di una gravità da prendere in considerazione". Poco dopo il sospirato decreto ’Paesi sicuri’ è arrivato al Colle e il presidente ha firmato immediatamente il provvedimento: ora il Parlamento ha 60 giorni per convertirlo in legge. L’esecutivo punta a far arrivare il testo in aula alla fine di novembre, in modo da ottenere il semaforo verde dalla Camera prima di Natale. (Quotidiano.net)

Marina Berlusconi: «Io in politica? Non mi candido. Certi giudici nemici del Paese, non di mio padre o della Meloni» - Si sfiorano di poche centinaia di metri, «mi sarebbe piaciuto avere Meloni con noi» sospira Marina Berlusconi. Problemi di agenda, tutto qui. Altri problemi con la premier, giura ... (ilmattino.it)

Migranti, Meloni fa muro: "Difendiamo il modello Albania". Mattarella firma il decreto - La premier al contrattacco: lo stop ai trattenimenti viene da lontano, magistrati irragionevoli. Nel pomeriggio un colloquio di mezz’ora con il presidente della Repubblica. (msn.com)

Meloni: «Mai parlato di complotti, avanti sull'Albania» - Giorgia Meloni, intervistata a tutto campo alla festa de "Il Tempo" dal direttore Tommaso Cerno, per una buona mezz'ora parla del governo, soprattutto delle politiche sui migranti, che rischiano di ... (unionesarda.it)