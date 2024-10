Thesocialpost.it - Michele Misseri senza freni: “Ho ucciso io Sarah e voglio uccidere ancora”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sull’omicidio diScazzi ad Avetrana, una vicenda tragica che ha riempito centinaia di pagine di cronaca,continua a proclamarsi colpevole e a fare altre rivelazioni. Nell’intervista a Far west, il programma d’inchiesta di su Rai Tre,ripercorre la vicenda: è stato lui a fare ritrovare il telefonino di, sempre lui a confessare l’omicidio e a indicare il luogo in cui è stato occultato il corpo. “Un carabiniere mi disse: ‘E se diciamo che Sabrina te l’ha portata e tu le hai messo la corda al collo?’. Questo l’ho detto anche al giudice. E io chiedevo: ‘Perché devo mettere Sabrina in mezzo se non c’entra niente?'”.