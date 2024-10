Manovra, niente taglio al Canone Rai nel 2025: torna a 90 euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Canone Rai potrebbe tornare a 90 euro. Il testo della Manovra firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato alla Camera per la discussione e la votazione, non prevede alcuna riduzione o provvedimento a riguardo. Il Canone Rai torna a 90 euro Photo Credits: Federconsumatori.itIl taglio riguardante il Canone Rai passato nell’anno 2024, nella scorsa Manovra, da 90 a 70 euro non è stato confermato per l’anno 2025. Nessuna proroga, quindi, in Legge di Bilancio. Nel testo firmato il 23 ottobre dal Presidente Sergio Mattarella e inviato alla Camera, non è presente alcun provvedimento a riguardo. Tuttavia, un’eventuale proroga potrebbe essere presentata attraverso un emendamento nel corso del passaggio in Parlamento. Sul mancato taglio del Canone Rai arriva il commento del Codacons che attraverso un Comunicato Stampa presente sul sito ufficiale Codacons. Metropolitanmagazine.it - Manovra, niente taglio al Canone Rai nel 2025: torna a 90 euro Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlRai potrebbere a 90. Il testo dellafirmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inviato alla Camera per la discussione e la votazione, non prevede alcuna riduzione o provvedimento a riguardo. IlRaia 90Photo Credits: Federconsumatori.itIlriguardante ilRai passato nell’anno 2024, nella scorsa, da 90 a 70non è stato confermato per l’anno. Nessuna proroga, quindi, in Legge di Bilancio. Nel testo firmato il 23 ottobre dal Presidente Sergio Mattarella e inviato alla Camera, non è presente alcun provvedimento a riguardo. Tuttavia, un’eventuale proroga potrebbe essere presentata attraverso un emendamento nel corso del passaggio in Parlamento. Sul mancatodelRai arriva il commento del Codacons che attraverso un Comunicato Stampa presente sul sito ufficiale Codacons.

