Manovra dal governo arriva la stretta anti-bamboccioni | niente detrazioni per i figli a carico sopra i 30 anni

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tommaso Padoa-Schioppa, ex ministro del Lavoro durante ilProdi, li aveva definiti «», suscitando non poche polemiche. Pochipiù tardi, Elsa Fornero rincarò la dose bollandoli come «choosy» (schizzinosi). Ora, gli ultratrentenni che ancora vivono a casa dei genitori finiscono anche nel mirino delcon la Legge di Bilancio 2025. Laeconomica dell’esecutivo prevede infatti unasulle spese detraibili per i. Le regole vigenti prevedono che la detrazione sia riconosciuta solo per idi età pari o superiore ai 21. Ma con la novità introdotta dalspunta un nuovo paletto: i 30di età. Superata quella soglia, non sarà più possibile chiederefiscali per i, ad eccezione deicon disabilità.