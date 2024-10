Maltempo, allerta meteo arancione in Toscana domani: scuole chiuse a Livorno e Grosseto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Peggioramento meteo in arrivo in Toscana. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della regione con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice giallo per il resto della regione. Tg24.sky.it - Maltempo, allerta meteo arancione in Toscana domani: scuole chiuse a Livorno e Grosseto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Peggioramentoin arrivo in. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice, valido fino alla mezzanotte di, venerdì 25 ottobre, sulle zone occidentali della regione con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese. Codice giallo per il resto della regione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Maltempo - venerdì di pioggia e temporali : estesa l'allerta meteo arancione - Estesa anche alla giornata di venerdì 25 ottobre, dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, l'allerta meteo in Toscana. L'avviso per rischio idrogeologico sarà di codice arancione per le zone occidentali e meridionali, dunque anche per Pisa e provincia, giallo invece per il resto... (Pisatoday.it)

Previsioni meteo : allerta arancione a Livorno e provincia per rischio frane - allagamenti e forti temporali venerdì 25 ottobre - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY Il maltempo continua a non dare tregua alla Toscana. Per tutta la giornata di domani, venerdì 25 ottobre, la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico (frane e allagamenti) e... (Livornotoday.it)

Nuova allerta arancione in Emilia Romagna : le previsioni meteo zona per zona per venerdì 25 ottobre - Come funziona Alert System a Bologna, il sistema di allerta maltempo sul cellulare La piena del Po ora La criticità idraulica arancione sulle pianure centro-orientali rivierasche del Po "è riferita al transito della piena, in attenuazione, con livelli superiori alle soglie 2”, è l’aggiornamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna. (Ilrestodelcarlino.it)