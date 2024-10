Quotidiano.net - La stazione Cipro della metro di Roma chiusa per allagamento

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – LaA diè attualmenteper allagamenti: ad annunciarlo è stata Atac questa mattina. La stessa azienda dei trasporti ha però confermato che i lavori per la riapertura e il ripristinonormale circolazione sono già in corso. A causare il disagio è stato il maltempo che già da ieri si sta abbattendo sulla Capitale: per la stessa ragione, nella serata di mercoledì c’è stato un blackout sullaB, che ha causato la temporanea sospensione del servizio. Non tardano le polemiche: “Torna il maltempo e lapolitana va nuovamente in tilt.