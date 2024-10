La "rivoluzione" del ristorante Trigabolo diventa un film: avviate le riprese con Igles Corelli, Bruno Barbieri e i Trigabolo boys (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Trigabolo sarà un film. La storia del mitico ristorante di Argenta, che nei primi anni Ottanta e fino ai primi anni Novanta dava corpo, anima e identità alla cucina d’avanguardia, ora rivive nella pellicola “Il Trigabolo - Storia di un ristorante leggendario” (titolo provvisorio, ndr) realizzata dal regista Mauro Bertoli che auspica: «Potrebbe uscire la prossima primavera». È un docufilm della durata di circa un’ora che ripercorre tutta la storia del Trigabolo attraverso i racconti dei protagonisti alternati a immagini dell’epoca. Alla guida della brigata di cucina c'era chef Igles Corelli: «La storia del Trigabolo è magica. È stato un ristorante d’avanguardia che ha raccontato sia la cucina del territorio, ma anche l’estro dei suoi protagonisti: la brigata era giovanissima e la sperimentazione era quotidiana». Gamberorosso.it - La "rivoluzione" del ristorante Trigabolo diventa un film: avviate le riprese con Igles Corelli, Bruno Barbieri e i Trigabolo boys Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsarà un. La storia del miticodi Argenta, che nei primi anni Ottanta e fino ai primi anni Novanta dava corpo, anima e identità alla cucina d’avanguardia, ora rivive nella pellicola “Il- Storia di unleggendario” (titolo provvisorio, ndr) realizzata dal regista Mauro Bertoli che auspica: «Potrebbe uscire la prossima primavera». È un docudella durata di circa un’ora che ripercorre tutta la storia delattraverso i racconti dei protagonisti alternati a immagini dell’epoca. Alla guida della brigata di cucina c'era chef: «La storia delè magica. È stato und’avanguardia che ha raccontato sia la cucina del territorio, ma anche l’estro dei suoi protagonisti: la brigata era giovanissima e la sperimentazione era quotidiana».

