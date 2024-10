Infortuni Inter, il punto su 4 giocatori per la Juventus: 2 rientri? – TS (Di giovedì 24 ottobre 2024) In casa Inter, dopo la trasferta vittoriosa di Berna con lo Young Boys, nelle prossime ore si farà il check sulla condizioni di alcuni giocatori. Qui per il punto sugli Infortuni di Tuttosport, in vista del derby d’Italia con la Juventus. LA SITUAZIONE – Verso Inter-Juventus, match che arriva subito dopo la vittoriosa trasferta di Berna contro lo Young Boys. I nerazzurri ieri hanno vinto per 1-0 grazie alla rete di Marcus Thuram, che ha trovato una zampata fondamentale per regalare i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi e salire a quota sette punti in classifica. Oggi, la Beneamata è settimana nella maxi graduatoria della nuova super Champions League e quindi di diritto tra le prime otte per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Ma in casa Inter non si placa l’emergenza Infortuni. Ieri se ne aggiunto un altro: ossia Carlos Augusto. Inter-news.it - Infortuni Inter, il punto su 4 giocatori per la Juventus: 2 rientri? – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In casa, dopo la trasferta vittoriosa di Berna con lo Young Boys, nelle prossime ore si farà il check sulla condizioni di alcuni. Qui per ilsuglidi Tuttosport, in vista del derby d’Italia con la. LA SITUAZIONE – Verso, match che arriva subito dopo la vittoriosa trasferta di Berna contro lo Young Boys. I nerazzurri ieri hanno vinto per 1-0 grazie alla rete di Marcus Thuram, che ha trovato una zampata fondamentale per regalare i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi e salire a quota sette punti in classifica. Oggi, la Beneamata è settimana nella maxi graduatoria della nuova super Champions League e quindi di diritto tra le prime otte per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Ma in casanon si placa l’emergenza. Ieri se ne aggiunto un altro: ossia Carlos Augusto.

Carlos Augusto nuovo infortunio in Young Boys-Inter! Prime impressioni - Il brasiliano ha sentito un fastidio durante un’azione offensiva, portandolo a chiedere immediatamente il cambio. Resta però l’amaro in bocca solo per l’infortunio di Carlos Augusto, più serio del previsto, così come annunciato da Simone Inzaghi dopo la partita. La rete nel finale di Marcus Thuram, però, ha ridato fiducia al gruppo nerazzurro. (Inter-news.it)

