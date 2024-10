In tre anni, un milione di Italiani costretti a spostarsi dal Sud al Nord per le cure mediche (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono pazienti che hanno deciso di muoversi dalla loro regione per raggiungerne altre con più strutture e servizi. Affrontano difficoltà serie per i costi di viaggio e alloggio e per il senso di abbandono e solitudine. Un convegno ha fatto il punto sul fenomeno e sull'impatto economico e psicologico dei «migranti della salute» Vanityfair.it - In tre anni, un milione di Italiani costretti a spostarsi dal Sud al Nord per le cure mediche Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono pazienti che hanno deciso di muoversi dalla loro regione per raggiungerne altre con più strutture e servizi. Affrontano difficoltà serie per i costi di viaggio e alloggio e per il senso di abbandono e solitudine. Un convegno ha fatto il punto sul fenomeno e sull'impatto economico e psicologico dei «migranti della salute»

