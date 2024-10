Il sequestro e la morte di Cristina Mazzotti 50 anni dopo, il fidanzato di allora: “Le misero un cappuccio, poi non la rividi più” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Eupilio (Como), 24 ottobre 2024 “Di quella notte del rapimento, ricordo l’angoscia che ho provato quando se ne sono andati tutti, dopo aver incappucciato Cristina. Ancora oggi ricordo bene quella sensazione. Siamo rimasti nel bosco, sull’auto con le gomme tagliate, e solo quando siamo stati sicuri che eravamo rimasti soli, abbiamo chiesto aiuto”. Carlo Galli all’epoca aveva vent’anni, e la sera del 30 giugno 1975 era alla guida della Mini di sua sorella, assieme a Cristina Mazzotti, 18 anni – “eravamo fidanzati” ha detto – e ad Emanuela Luisari. Ilgiorno.it - Il sequestro e la morte di Cristina Mazzotti 50 anni dopo, il fidanzato di allora: “Le misero un cappuccio, poi non la rividi più” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Eupilio (Como), 24 ottobre 2024 “Di quella notte del rapimento, ricordo l’angoscia che ho provato quando se ne sono andati tutti,aver incappucciato. Ancora oggi ricordo bene quella sensazione. Siamo rimasti nel bosco, sull’auto con le gomme tagliate, e solo quando siamo stati sicuri che eravamo rimasti soli, abbiamo chiesto aiuto”. Carlo Galli all’epoca aveva vent’, e la sera del 30 giugno 1975 era alla guida della Mini di sua sorella, assieme a, 18– “eravamo fidanzati” ha detto – e ad Emanuela Luisari.

"Chiesero chi fosse Cristina e lei disse: “Sono io“" - "Ho conosciuto Cristina in prima elementare – ha raccontato - Siamo ... dove era stata trovata due mesi dopo. "Dovevamo andare al mare insieme, ma prima abbiamo deciso di passare qualche tempo a casa ... (ilgiorno.it)

