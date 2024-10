I vigili del Fuoco salvano un gatto dall'inceneritore (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - I vigili del Fuoco di Como hanno salvato un gattino finito nella fossa dei rifiuti che rischiava di finire nel forno inceneritore. Ad accorgersi del micio è stato un operatore della sede centrale del termovalorizzatore cittadino. Mentre spostava i rifiuti lo ha intravisto nella fossa a dieci metri di profondità e ha chiamato i soccorsi. I vigili del Fuoco hanno recuperato il gatto spaventato ma in salute che è stato dapprima custodito e coccolato da un dipendente e poi portato dal veterinario. Agi.it - I vigili del Fuoco salvano un gatto dall'inceneritore Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Ideldi Como hanno salvato un gattino finito nella fossa dei rifiuti che rischiava di finire nel forno. Ad accorgersi del micio è stato un operatore della sede centrale del termovalorizzatore cittadino. Mentre spostava i rifiuti lo ha intravisto nella fossa a dieci metri di profondità e ha chiamato i soccorsi. Idelhanno recuperato ilspaventato ma in salute che è stato dapprima custodito e coccolato da un dipendente e poi portato dal veterinario.Â

