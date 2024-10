Halloween: sequestrati 53mila giocattoli pericolosi nel Siracusano (Di giovedì 24 ottobre 2024) sequestrati dalla Guardia di finanza nel Siracusano oltre 53 mila giocattoli e decorazioni di Halloween non sicuri . Le indagini, condotte dalle Fiamme gialle della Tenenza di Lentini, hanno riguardato due esercizi commerciali a Lentini e Francofonte. I prodotti ritirati dal mercato, per un valore di decine di migliaia di euro, erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza Feedpress.me - Halloween: sequestrati 53mila giocattoli pericolosi nel Siracusano Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 24 ottobre 2024)dalla Guardia di finanza neloltre 53 milae decorazioni dinon sicuri . Le indagini, condotte dalle Fiamme gialle della Tenenza di Lentini, hanno riguardato due esercizi commerciali a Lentini e Francofonte. I prodotti ritirati dal mercato, per un valore di decine di migliaia di euro, erano privi della marcatura CE e non rispettavano le norme di sicurezza

Addobbi natalizi e di Halloween non sicuri : sequestrati 15mila pezzi in Val d’Ossola - Il sequestro è avvenuto poiché non risultavano le informazioni minime e necessarie a identificarne le caratteristiche qualitative e le specifiche relative ai produttori. Non si esclude anche un’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori. La Guardia di Finanza è intervenuta presso un’attività  in Val d’Ossola per confiscare articoli quali zucche di Halloween, maschere, tovaglioli, piatti ed altri oggetti. (Quotidiano.net)

Sequestrati dalla finanza 15mila addobbi natalizi e accessori per Halloween - . Addobbi natalizi e accessori per Halloween pericolosi: la guardia di finanza ha sequestrato 15mila prodotti non sicuri durante un controllo in un negozio dell'Ossola. In particolare, i finanzieri hanno confiscato accessori dedicati ad Halloween, come zucche, maschere, tovaglili e stoviglie usa. (Novaratoday.it)