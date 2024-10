Guterres a vertice Brics in Russia: "Abbiamo bisogno di pace in Ucraina e a Gaza" (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Russia, 24 ottobre 2024 “Abbiamo bisogno della pace con un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, l'effettiva consegna degli aiuti umanitari, la fine dell'occupazione e un progresso irreversibile verso una soluzione a due Stati. Abbiamo bisogno di pace in Ucraina, una pace giusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Signore e signori, ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti”. Così Guterres al vertice Brics in Russia. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Guterres a vertice Brics in Russia: "Abbiamo bisogno di pace in Ucraina e a Gaza" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 24 ottobre 2024 “dellacon un cessate il fuoco immediato a, il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi, l'effettiva consegna degli aiuti umanitari, la fine dell'occupazione e un progresso irreversibile verso una soluzione a due Stati.diin, unagiusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Signore e signori, ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti”. Cosìalin. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

