Grande Fratello Luca lancia frecciatine a due gieffini

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Calvania due. Ecco cosa è emerso in Casa, nelle ultime oreCalvani ha iniziato arein Casa a due inquilini. Il concorrente chiacchierando con Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi si è esposto su Lorenzo Spolverato. I coinquilini del reality show di Mediaset sono convinti che il gieffino ha lasciato per sempre la Casa più spiata d’Italia con Shaila Gatta. La ballerina e il modello invece toneranno in gara lunedì 28 ottobre.Calvani, stando a quanto riporta Biccy.it, parlando di Lorenzo ha notato che la Casa è più pulita e silenziosa da quando il concorrente ha lasciato la Casa.