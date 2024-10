Google Calendar sul Web si impreziosisce con il tema nero e una nuova UI (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il sito Web di Google Calendar è in arrivo un nuovo look basato su Material Design 3. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Calendar sul Web si impreziosisce con il tema nero e una nuova UI proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Calendar sul Web si impreziosisce con il tema nero e una nuova UI Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il sito Web diè in arrivo un nuovo look basato su Material Design 3. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolosul Web sicon ile unaUI proviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google Gemini si arricchisce di tre nuove estensioni : Calendar - Keep e Tasks - Nell'app Google Gemini sono disponibili le estensioni di Google Calendar, Google Keep e Google Tasks. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Gemini si arricchisce di tre nuove estensioni: Calendar, Keep e Tasks proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

L’app Calendario di Google ottiene nuove illustrazioni in tutte le sezioni - Ora Google Calendar sta ottenendo un aggiornamento che introduce nuove illustrazioni nelle varie viste dell'app per Android. L'articolo L’app Calendario di Google ottiene nuove illustrazioni in tutte le sezioni proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Un aggiornamento estetico sta per fare il suo debutto in Google Calendar - Sembra che Google abbia intenzione di apportare un rinnovamento estetico ad alcune componenti di Calendar, diamo un'occhiata alle novità L'articolo Un aggiornamento estetico sta per fare il suo debutto in Google Calendar proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)