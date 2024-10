Lanazione.it - Giovani pigri Mito sfatato . Il 54% lavora già al liceo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Bisogna sfatare il “falso” secondo cui i ragazzi di oggi non si mettono mai in gioco. In tanti si danno da fare già dal periodo della scuola, con 1 su 10 che punta su “lavoretti” digitali, spesso provando a trasformarli nella propria attività principale per il futuro. Stai sempre sul telefonino: quante volte gli adulti rimproverano i figli in questo modo. Ma sono proprio quelle ore passate sui social che, senza negare gli effetti negativi che possono avere, stanno portando in maniera massiva aiuna certa aspirazione imprenditoriale ed economica. A segnalare questa proattività così diffusa nella Generazione Z è la ricerca “Dopo il diploma” realizzata da Skuola.net in collaborazione con Elis - realta? no profit che forma persone al lavoro - intervistando 2.560 alunni delle scuole superiori.