È il suo corpo Trovata cadavere Flavia Mello scomparsa da giorni | arrestato un uomo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono finite le speranze di trovare in vitaAgonigi, la donna di 54 annia Pontedera, in provincia di Pisa, è statamorta nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre. Del suo caso si erano occupate molte trasmissioni televisive: da La vita in Diretta, il programma guidato da Alberto Matano in onda su Rai 1, e Chi l’ha visto di Federica Sciarelli. >> Grave incidente ferroviario, treno deraglia: ci sono vittime. Polizia e soccorsi sul posto Le notizie che arrivano sono ancora frammentare. A quanto si apprende ildella donna è stato rinvenuto in un cisterna a Sant’Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari (Pisa), in Valdera. Poco distante dalanche l’auto, la Opel Mokka, a bordo della quale la donna era. Una conclusione drammatica dopodi segnalazioni, avvistamenti e indagini.