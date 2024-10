Diletta Leotta e Karius, fuga d'amore a New York: «Out of office». Ma la figlia Aria non c'è: scoppia il giallo (Di giovedì 24 ottobre 2024) A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione de "La Talpa" Diletta Leotta si è presa una pausa ed è volata a New York con il marito Loris Karius, in quella che a tutti Leggo.it - Diletta Leotta e Karius, fuga d'amore a New York: «Out of office». Ma la figlia Aria non c'è: scoppia il giallo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione de "La Talpa"si è presa una pausa ed è volata a Newcon il marito Loris, in quella che a tutti

LA TALPA : DILETTA LEOTTA TELECOMANDATA COME AMBRA AI TEMPI DI NON È LA RAI - “Un autore l’ha telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti. La giornalista e showgirl che si divide tra calcio e gossip secondo Dagospia sarebbe telecomandata. La Talpa sta per tornare su Canale 5. . La Talpa è attesa prossimamente su Canale 5, forse nella serata del martedì. La Leotta, svela il portale, è stata aiutata “con un phonak, l’auricolare nell’orecchio che richiama i tempi d’oro di Ambra Angiolini e Gianni Boncompagni”, si legge. (Bubinoblog)

Diletta Leotta ha condotto La Talpa con un auricolare : “Telecomandata dagli autori” - Come se la caverà la bella Diletta? A Mediaset puntano molto sul montaggio, sull’effetto taglia e cuci”. E ancora l’ex pilota Marco Melandri, l’opinionista Ludovica Frasca, la conduttrice Lucilla Agosti, la coppia Andreas Muller – Veronica Peparini e la schermitrice Elisa Di Francisca. Ma perché chiamare una non-conduttrice che ha bisogno di gobbi e auricolari per condurre un reality quando c’era Paola Perego disponibile che avrebbe presentato La Talpa pure aggratis da quanto ci teneva al suo ritorno? La Talpa, il cast La copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato il cast della nuova edizione de La Talpa. (Biccy.it)

Diletta Leotta replica alle accuse sull’abuso dei ritocchini : il forte messaggio della conduttrice - Diletta Leotta: le accuse per il suo aspetto Da qualche giorno a questa parte sta andando in onda il promo della nuova edizione de La Talpa, la quale verrà condotta da Diletta Leotta. Una risposta secca che, tuttavia, non ha calmato le acque. Parlano gli avvocati di Chiara e Fedez: la verità sul mantenimento La fine della relazione tra i Ferragnez ha aperto un quesito molto interessante sul lato economico della loro separazione Diletta Leotta al timone de La Talpa: una nuova sfida televisiva Diletta Leotta sarà la conduttrice della prossima edizione de La Talpa, reality show che tornerà sul piccolo schermo dopo anni di assenza. (Anticipazionitv.it)