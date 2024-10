Butac.it - Creatori di contenuti, trollate e analfabetismo digitale

Leggi tutta la notizia su Butac.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Siamo stati taggati sotto a un post di un profilo X con un seguito di oltre diecimila follower, che riporta un video accompagnato da questo testo: Abituato a imporre i propri costumi nella metropolitana, un giovane riceve un calcio da un buon patriota francese. Razzismo o meritato? Il video è questo: E, come nel caso del bambino rapito dalla Tesla e portato nel deserto, siamo di fronte a un classico caso di utente della rete che non ha le capacità necessarie per distinguere tra fiction e realtà .