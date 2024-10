Quotidiano.net - Conti vaticani in rosso, il Papa taglia stipendio ai cardinali

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Iin Vaticano non vanno a gonfie vele e ilchiede nuovi sacrifici ai. Dopo aver tolto loro lo sconto sugli affitti delle case entro le mura leonine, un anno e mezzo fa, e avere decurtato del 10 per cento il loroa marzo del 2021, ora mette di nuovo mano alla busta paga delle porpore che lavorano in curia. L’annuncio è arrivato agli interessati con una lettera firmata dal prefetto dell’Economia, monsignor Maximino Caballero Ledo, nella quale vengono informati che verrà "sospesa l’erogazione della ‘Gratifica per la segreteria’ e della ‘Indennità di ufficio’ finora riconosciute tra gli emolumenti mensili". Un cardinale di curia prende unodi circa 5.500 euro; la gratifica per la segreteria, voce in busta paga ai porporati da quasi venticinque anni, peserebbe circa 500 euro.