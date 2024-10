Concorso interno Vigili del Fuoco 2024 per 1239 capo squadra, bando online: i requisiti (Di giovedì 24 ottobre 2024) online il bando di Concorso interno per il reclutamento di 1.239 capo squadra per i Vigili del Fuoco. La maggioranza dei posti è per quelli generici che trovano molta richiesta a Torino, Milano e Varese. Tra i requisiti richiesti c'è la qualifica di vigile coordinatore. Data ultima per inviare la domanda di partecipazione è martedì 12 novembre. Fanpage.it - Concorso interno Vigili del Fuoco 2024 per 1239 capo squadra, bando online: i requisiti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ildiper il reclutamento di 1.239per idel. La maggioranza dei posti è per quelli generici che trovano molta richiesta a Torino, Milano e Varese. Tra irichiesti c'è la qualifica di vigile coordinatore. Data ultima per inviare la domanda di partecipazione è martedì 12 novembre.

