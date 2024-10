Ilrestodelcarlino.it - Come funziona Alert System a Bologna, il sistema di allerta maltempo sul cellulare

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – L’alluvione dello scorso fine settimana ha ricordato quanto sia fondamentale restare all’erta e seguire le indicazioni delle autorità nel caso di emergenze sul territorio. Ecco perché la Protezione civile didispone di undi comunicazione progettato per inviare SMS o telefonate in caso di situazioni critiche,l’innalzamento del livello dei fiumi e altri rischi collettivi. Il servizio permette sia di lanciare preallarmi che di inviare indicazioni in caso di emergenze già avviate. L’permette alla Protezione civile di arrivare dove serve e di comunicare con velocità e precisione con le persone che vivono nelle zone a rischio. In questo modo potrebbero essere evitati feriti e danni.