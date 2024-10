Dilei.it - Chi è Maria Carolina, la bellissima Principessa del Liechtenstein

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tra le giovani reali europee,del, si distingue non solo per il suo fascino e la sua bellezza, ma anche per la sua eleganza innata e un percorso personale che la rende una figura di grande interesse. Figlia del Principe Ereditario Alois e dellaEreditaria Sophie,si prepara a vivere un anno importante, segnato dal suo prossimo matrimonio con l’investment manager Leopoldo Maduro Vollmer. L’eleganza discreta diNata il 17 ottobre 1996,è la secondogenita del Principe Ereditario Alois e dellaEreditaria Sophie. Cresciuta in un ambiente regale, la sua educazione è stata curata nei minimi dettagli, e fin da giovane ha dimostrato di possedere un’eleganza discreta ma affascinante.