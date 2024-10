Cellulari nei calzini o in cavità nei muri coperte da immagini sacre: indagati sei detenuti (Di giovedì 24 ottobre 2024) LECCE - Cellulari nascosti nei calzini appesi sullo stendibiancheria oppure in incavi nei muri appositamente rivestiti da effige sacre: è la scoperta fatta durante le perquisizioni svolte dal personale di polizia giudiziaria lo scorso 8 agosto in quattro celle nella terza sezione del Reparto R 1 Lecceprima.it - Cellulari nei calzini o in cavità nei muri coperte da immagini sacre: indagati sei detenuti Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LECCE -nascosti neiappesi sullo stendibiancheria oppure in incavi neiappositamente rivestiti da effige: è la scoperta fatta durante le perquisizioni svolte dal personale di polizia giudiziaria lo scorso 8 agosto in quattro celle nella terza sezione del Reparto R 1

