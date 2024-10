Ilgiorno.it - Caschetti, scarpe, estintori. La sicurezza (non) è un gioco

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Riconoscere i pericoli per evitarli sin dalla più tenera età. Tornano a Pioltello le lezioni sul campo di prevenzione degli infortuni, terza edizione della SafetyWeek dedicata alla prevenzione precoce organizzata con Esem, l’associazione che promuove la cultura dellae che mette in cattedra gli studenti del Bazzi di Milano. Sabato, saranno loro i tutor che guideranno i ragazzi nel percorso. È uno degli appuntamenti milanesi della Settimana europea dellasul lavoro, una giornata speciale per gli alunni che avranno così la possibilità di cominciare a capire che anche dipingere la facciata di un palazzo può essere rischioso.