Caressa su Lukaku: “Conte può cambiare tutto” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Caressa commenta il momento del Napoli di Conte e di Lukaku In un video pubblicato su YouTube, Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto e sul Napoli. Il noto telecronista di Sky Sport ha riconosciuto i progressi fatti dagli azzurri sotto la guida di Antonio Conte: “Il Napoli è una cosa diversa rispetto alle altre. Gli azzurri hanno già acquisito una mentalità vincente dopo una stagione in cui la squadra si era persa. In questo, Conte ha già fatto passi in avanti”. Tuttavia, Caressa non ha risparmiato critiche riguardo alla prestazione contro l’Empoli: “Contro l’Empoli non mi è piaciuto il Napoli, la partita mi ha annoiato tantissimo. Romelu Lukaku dà sempre il massimo con Conte, ma temo che con il Napoli il suo massimo sia al 60-65 per cento rispetto a quello che era con l’Inter. Deve migliorare molto”. Napolipiu.com - Caressa su Lukaku: “Conte può cambiare tutto” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024)commenta il momento del Napoli die diIn un video pubblicato su YouTube, Fabioha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto e sul Napoli. Il noto telecronista di Sky Sport ha riconosciuto i progressi fatti dagli azzurri sotto la guida di Antonio: “Il Napoli è una cosa diversa rispetto alle altre. Gli azzurri hanno già acquisito una mentalità vincente dopo una stagione in cui la squadra si era persa. In questo,ha già fatto passi in avanti”. Tuttavia,non ha risparmiato critiche riguardo alla prestazione contro l’Empoli: “Contro l’Empoli non mi è piaciuto il Napoli, la partita mi ha annoiato tantissimo. Romeludà sempre il massimo con, ma temo che con il Napoli il suo massimo sia al 60-65 per cento rispetto a quello che era con l’Inter. Deve migliorare molto”.

