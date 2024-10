Sport.quotidiano.net - Calderini: "Superiori! Meritavamo la vittoria". Barbieri: "Dopo il vantaggio blackout totale"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Gradinata dello Stefano Lotti regala un emozionante effetto cromatico prima del fischio d’inizio di Palmieri di Avellino e sostiene i Leoni nella complessa contesa del derby. Una sfida ritrovata a distanza di un decennio dagli ultimi precedenti, sempre targati serie D, terminati in entrambi i casi con un punto a testa e senza gol. Il match di ieri sera si è risolto ancora con un verdetto di parità, ma con un tabellino non privo di realizzazioni e con un taccuino pieno di annotazioni. In sala stampa il tecnico dei Leoni, Stefano(nella foto), analizza il confronto tra la rabbia per le opportunità non andate in porto e la grande soddisfazione per la prova del suo collettivo.