Lanazione.it - Blitz della finanza sotto la Torre, sequestrate 1300 maglie da calcio contraffatte

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa 24 ottobre 2024 – Oltrette da, con i marchi contraffatti delle principali squadre europee e sette stranieri, tutti originari del Bangladesh, denunciati per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio sono il bilancio di un'operazione anti contraffazione condotta dalla Guardia didi Pisa "per impedire la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e il commercio di articoli contraffatti o non genuini". Lo hanno reso note le fiamme gialle. I militari, spiega una nota, "dopo un accurato monitoraggio degli esercizi commerciali nei pressiPendente hanno eseguito sette interventi presso punti vendita presenti, rinvenendo oltre 1.