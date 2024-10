Bioenerys: educazione alla sostenibilità con il progetto “In classe con Bioenerys” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bioenerys, azienda leader nella produzione di biometano, ha lanciato la seconda edizione del progetto educativo “In classe con Bioenerys” per l’anno scolastico 2024-2025. Questo progetto, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, mira a sensibilizzare studentesse e studenti su tematiche cruciali come la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e la riduzione delle risorse. L'articolo Bioenerys: educazione alla sostenibilità con il progetto “In classe con Bioenerys” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), azienda leader nella produzione di biometano, ha lanciato la seconda edizione deleducativo “Incon” per l’anno scolastico 2024-2025. Questo, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, mira a sensibilizzare studentesse e studenti su tematiche cruciali come laambientale, l’economia circolare e la riduzione delle risorse. L'articolocon il“Incon” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bioenerys - al via a Foligno il progetto decARTbonization - Quest’immagine è rimasta impressa nella mia mente e ho voluto raffigurarla sul muro dell’impianto di biometano di Bioenerys». Articolo completo: Bioenerys, al via a Foligno il progetto decARTbonization dal blog Lettera43 . Il murale di Tvboy all’impianto di biometano di Foligno (Snam). L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione di uno degli street artist più rappresentativi della scena italiana, Salvatore Benintende in arte Tvboy, che ha abbracciato l’obiettivo del progetto ideando e realizzando, in collaborazione con Artkademy, il soggetto dell’opera dal nome The world is ours. (Lettera43.it)

Bioenerys, al via a Foligno il progetto decARTbonization - Svelato a Foligno il nuovo progetto decARTbonization promosso da Bioenerys, società del gruppo Snam, che coinvolge lo street artist Tvboy. (lettera43.it)

Impianto all’avanguardia. Così il murales di Tvboy cattura l’anidride carbonica - L’iniziativa di Snam nella centrale di produzione di biometano di Foligno. L’opera dello street artist “funziona“ come un piccolo bosco urbano . (lanazione.it)

Il murale di Tvboy che cattura CO2, il progetto “decARTbonization" prende vita a Foligno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il murale di Tvboy che cattura CO2, il progetto “decARTbonization' prende vita a Foligno ... (tg24.sky.it)