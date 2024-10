Ancora maltempo a Bologna. Scuole chiuse e rinvio della partita con il Milan (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - A causa dell'ondata di maltempo domani a Bologna resteranno chiusi asili nido, Scuole di ogni ordine e grado mentre le aziende sono invitate a favorire lo smart working. Lo ha reso noto il Comune in un comunicato in cui esorta la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l'utilizzo di mezzi privati. La decisione è stata presa in via precauzionale alla luce dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica diramata da Arpae, considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città di Bologna nei giorni scorsi e la dimensione dell'impatto dell'alluvione, che ha indebolito la capacita' di tenuta dei suoli e, più in generale, del sistema idrico cittadino. La sospensione riguarda l'attività educativa e didattica in tutti i nidi d'infanzia e in tutte le Scuole di ogni ordine e grado di Bologna. Agi.it - Ancora maltempo a Bologna. Scuole chiuse e rinvio della partita con il Milan Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - A causa dell'ondata didomani aresteranno chiusi asili nido,di ogni ordine e grado mentre le aziende sono invitate a favorire lo smart working. Lo ha reso noto il Comune in un comunicato in cui esorta la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l'utilizzo di mezzi privati. La decisione è stata presa in via precauzionale alla luce dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica diramata da Arpae, considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città dinei giorni scorsi e la dimensione dell'impatto dell'alluvione, che ha indebolito la capacita' di tenuta dei suoli e, più in generale, del sistema idrico cittadino. La sospensione riguarda l'attività educativa e didattica in tutti i nidi d'infanzia e in tutte ledi ogni ordine e grado di

Bologna-Milan rinviata per maltempo, firmata un'ordinanza straordinaria - La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si disputerà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ... (tuttojuve.com)

Ufficiale: Bologna-Milan rinviata per maltempo a data da destinarsi - L'articolo Ufficiale: Bologna-Milan rinviata per maltempo a data da destinarsi sembra essere il primo su Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport. (msn.com)

La partita di calcio Bologna-Milan prevista per sabato è stata rinviata a causa dei danni del maltempo della settimana scorsa - La partita tra Bologna e Milan, che si sarebbe dovuta giocare sabato 26 ottobre allo stadio Dall’Ara di Bologna, è stata rinviata per maltempo. La Protezione Civile ha diffuso in Emilia Romagna una nu ... (ilpost.it)

Bologna-Milan, la data del recupero lascia di sasso: tifosi increduli - Rinviata la partita di campionato Bologna-Milan in programma allo stadio Dall'Ara: sorge un grosso problema su quando poterla recuperare. (milanlive.it)

Bologna-Milan rinviata per maltempo: problemi di viabilità e ordine pubblico - Le perturbazioni meteorologiche che non hanno dato tregua al territorio (sarà allerta anche domani) causano lo slittamento della partita in programma al Dall'Ara sabato alle 18 ... (dazn.com)