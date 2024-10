Aggressione in carcere ad Avellino: parlamentare chiede intervento urgente (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti eventi di violenza all’interno del carcere di Avellino hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione delle strutture penitenziarie italiane. Un detenuto di 25 anni, originario di Napoli, è stato accoltellato in una spedizione punitiva che ha coinvolto altri prigionieri. L’Aggressione ha avuto luogo dopo che due agenti di polizia penitenziaria sono stati immobilizzati. Il giovane è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino. La situazione ha spinto il parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubàno, a visitare il carcere e a chiedere un immediato intervento da parte delle autorità competenti. Gaeta.it - Aggressione in carcere ad Avellino: parlamentare chiede intervento urgente Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recenti eventi di violenza all’interno deldihanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione delle strutture penitenziarie italiane. Un detenuto di 25 anni, originario di Napoli, è stato accoltellato in una spedizione punitiva che ha coinvolto altri prigionieri. L’ha avuto luogo dopo che due agenti di polizia penitenziaria sono stati immobilizzati. Il giovane è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Moscati” di. La situazione ha spinto ildi Forza Italia, Francesco Maria Rubàno, a visitare ile are un immediatoda parte delle autorità competenti.

