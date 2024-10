Welfare, De Santis (Eni): “Premio Global riconosce costante impegno” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento che conferma il costante impegno di Eni nel costruire un modello di Welfare aziendale di eccellenza. Collochiamo da sempre le persone al centro della nostra strategia di business, posizionandoci come una “caring company” e promuovendo un sistema di Welfare aziendale in costante evoluzione che, partendo dall’ascolto delle Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento che conferma ildi Eni nel costruire un modello diaziendale di eccellenza. Collochiamo da sempre le persone al centro della nostra strategia di business, posizionandoci come una “caring company” e promuovendo un sistema diaziendale inevoluzione che, partendo dall’ascolto delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Truffa all’Inps, Cassazione deciderà se competenza andrà a Roma. Santanchè: “Spiace per pochi giudici politicizzati” - Lo ha deciso la giudice per l'udienza preliminare milanese Tiziana Gueli in merito a una questione avanzata dalle difese nell’ambito dell’udienza preliminare ... (ilfattoquotidiano.it)

Welfare, Rubera (Tim): “Ambiente lavoro inclusivo condizione essenziale, no solo impegno etico” - Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Per TIM promuovere un ambiente di lavoro inclusivo non è solo un impegno etico ma anche la condizione essenziale per consentire a ogni persona di mettere il prop ... (ilsannioquotidiano.it)

Welfare, De Santis (Eni): "Premio Global riconosce costante impegno" - (Adnkronos) - “Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento che conferma il costante impegno di Eni nel costruire un modello di welfare aziendale di eccellenza. Collochiamo da sempre le persone al ... (reggiotv.it)