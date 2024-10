Vende la pizzeria per un problema di salute: ora apre un 'home restaurant' gluten free (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un problema trasformato in opportunità che ha dato vita a un locale "casalingo" particolare, che è una sorta di unicum per il territorio. In questi giorni apre in Borgo San Biagio in via Mingaiola a Ravenna un home restaurant dedicato esclusivamente a celiaci e vegani. Un'attività che avrà a Ravennatoday.it - Vende la pizzeria per un problema di salute: ora apre un 'home restaurant' gluten free Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Untrasformato in opportunità che ha dato vita a un locale "casalingo" particolare, che è una sorta di unicum per il territorio. In questi giorniin Borgo San Biagio in via Mingaiola a Ravenna undedicato esclusivamente a celiaci e vegani. Un'attività che avrà a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mariavittoria si apre con Shaila al GF : svelato un suo grande problema - In questi giorni nella casa del Grande Fratello ci sono state delle aspre discussioni tra le donne, che hanno spaccato l’abitazione in due fazioni. Ad essere coinvolta nelle polemiche è stata anche Mariavittoria Minghetti, la quale ha discusso ... (Tutto.tv)

Cern - abbiamo un problema : cacciati i russi - si apre un buco nei conti da 40 milioni di franchi svizzeri - Era nato alla fine della Seconda Guerra mondiale per unire le nazioni attraverso il dialogo e lo scambio intellettuale: con Mosca aveva cominciato a collaborare nel lontano 1955, durante la Guerra Fredda. Adesso però il Cern di Ginevra ha deciso di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il dolce far nulla apre le porte alla creatività. Il problema è che il vuoto ora fa paura - costringe alla riflessione su se stessi. E lo annulliamo in ogni modo - con musica - podcast - social. Eppure per gli esperti basterebbero solo dieci minuti di "assenza" al giorno per una vita più piena. Come sanno bene i centenari... - Per terminare i suoi romanzi, Ian Fleming si chiudeva in stanze d’albergo prive di qualsiasi distrazione. Quando scriveva, Maya Angelou faceva rimuovere dai muri tutti i quadri e Stephen King ha raccontato di essere riuscito a completare L’ombra ... (Iodonna.it)